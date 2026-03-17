Passagem pela base do Grêmio, destaque e perda de espaço após lesão grave: quem é João Marcelo, zagueiro na mira do Inter

Defensor perdeu espaço no Cruzeiro após lesão. Staff Images / Cruzeiro/Divulgação

Em busca de uma reposição para o setor defensivo, um dos alvos do Inter é o zagueiro João Marcelo, de 25 anos, atualmente no Cruzeiro. Com passagem pela base do Grêmio, o defensor teve destaque em 2024, mas uma grave lesão no ano passado fez com que perdesse espaço no clube mineiro.

João Marcelo chegou ao Cruzeiro no segundo semestre de 2023, como uma aposta para um time que precisava se consolidar. Na temporada seguinte, atuando pelo lado direito da defesa, foi um destaques, atuando em 53 partidas, sendo 47 como titular.

De acordo com Luciano Dias, repórter da Band Minas, a temporada de 2024 foi a melhor do jogador na passagem pelo Cruzeiro:

— Ele foi um dos pilares do time. Mostrou ser um zagueiro com boa saída de bola, muito tranquilo, sem chutão — pontua.

Entre as características daquele primeiro momento de João Marcelo no Cruzeiro, Luciano cita a "tranquilidade" e a "antecipação" como as mais determinantes:

— Nunca foi muito rápido, mas se posicionava bem. A segurança dele foi fundamental — analisa.

Lesão e perda de espaço

No início da temporada 2025, em uma partida pelo Campeonato Mineiro, João Marcelo teve uma lesão multiligamentar no joelho direito. Ele voltou aos gramados apenas no segundo semestre, e perdeu espaço.

Para Luciano, ele não conseguiu manter o mesmo nível de atuações:

— Quando ele voltou de lesão, teve dificuldades nessa retomada. Lento, e com certa insegurança. Não conseguiu retomar o mesmo nível.

A lesão tornou o jogador uma segunda, e até mesmo terceira opção para o lado direito da defesa do Cruzeiro.

— A torcida não voltou a sentir segurança nele. Perdeu espaço, e não manteve as características que o tornaram destaque em 2024 — resumiu.

João Marcelo tem, de acordo com o site O Gol, 10 partidas pelo Cruzeiro na temporada 2026, sendo seis como titular e quatro saindo do banco de reservas. São sete jogos no Mineiro e três no Brasileirão. Ao todo, soma 686 minutos em campo.

Passagem na base do Grêmio

Carioca de 25 anos e revelado na base do Boavista-RJ, João Marcelo teve uma breve passagem pelas categorias de base do Grêmio. No segundo semestre de 2019, chegou ao Tricolor por empréstimo.

Elenco do Grêmio na Copa Ipiranga, na qual João Marcelo atuou. Arquivo pessoal / Reprodução

Mas a passagem foi breve, e o atleta fez poucas partidas na base do Tricolor. Sem grande destaque, fez partidas de Copa FGF, Copinha e Copa RS sub-20.

O técnico Cesar Lopes, o Cesinha, que trabalhou com João na base do Grêmio em 2019, na Copa Ipiranga, fala sobre como foi trabalhar com o atleta.

— Trabalhei com ele no aspirantes, no sub-23. O que me chamou muito a atenção foram as características dele. Muita competitividade, e efetivo na bola aérea.

Além disso, cita a capacidade nos domínios dos fundamentos específicos da posição, e o cabeceio:

— Ótima pessoa, um cara sensacional para trabalhar. Não tivemos problema nenhum — elogia.

Além de Boavista, Grêmio e Cruzeiro, o jogador teve uma passagem pelo Porto. Ele esteve na Europa em entre 2020 e 2023, antes de chegar ao Cruzeiro.