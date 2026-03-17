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Passagem pela base do Grêmio, destaque e perda de espaço após lesão grave: quem é João Marcelo, zagueiro na mira do Inter

Defensor foi um dos principais nomes do Cruzeiro em 2024, mas tempo parado prejudicou desempenho

Nicholas Lyra

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