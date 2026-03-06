Os três desafios de Fabinho Soldado no Inter após o Gre-Nal

Fabinho busca reforços e também liberar atletas do grupo. Jeff Botega / Agencia RBS

O foco exclusivo do Inter até domingo (8) está no Gre-Nal 451 que definirá o campeão do Gauchão. Depois disso, três missões devem ser resolvidas pelo executivo Fabinho Soldado, uma das principais figuras do futebol colorado na temporada após completa reformulação na virada do ano.

1) Busca por zagueiro

A primeira meta é fechar com um zagueiro. Há tratativas em andamento e que dependem da finalização dos estaduais, já que o Colorado sondou finalistas dos regionais. Os únicos nomes vazados até o momento são: Dantas e Patrick, ambos do Novorizontino-SP, da Série B.

Pesa contra a dupla titular da equipe do interior paulista a falta de experiência na Série A. Outro quesito ponderado é o preço inflacionado, já que diversos concorrentes brasileiros já demonstraram interesse neles.

2) Negociar Clayton Sampaio

Há duas liberações pendentes do elenco colorado. Dois jogadores que não estão nos planos da comissão técnica e diretoria.

A primeira, que já tem algumas sondagens, é de Clayton Sampaio. O zagueiro, que tem contrato até 2028, foi procurado por equipes brasileiras, mas nada que tenha andado até o momento. Uma saída por empréstimo é a principal alternativa.

3) Resolver a situação de Richard

O caso que demanda maior atenção é o de Richard. Adquirido por 700 mil euros, em julho do ano passado, o meio-campista não teve muitos minutos com a camisa colorada. Neste ano, ele não foi relacionado pela falta de perspectiva e por pequena lesão.

Richard trabalha em separado no aguardo de um desfecho. O vínculo vai até dezembro de 2026 e não há conversas por uma rescisão.

Otimismo da direção

Nos bastidores, o Inter acredita que o executivo, que tem bom trânsito no mercado, outros clubes e agentes, conseguirá facilmente os temas.