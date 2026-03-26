Os jogadores do Inter que seguem no departamento médico

Além dos atletas convocados que estão fora defendendo suas seleções nesta data Fifa, o técnico Paulo Pezzolano ainda não conta com duas opções no elenco para os treinamentos do Inter. O atacante Kayky e o volante Benjamin seguem em recuperação de lesões musculares.
Ambos já realizam atividades no gramado do CT Parque Gigante, porém continuam sob orientação do departamento médico. A expectativa é de que, nos próximos dias, iniciem o processo de retreinamento.
Essa será a última etapa antes da liberação para que fiquem à disposição da comissão técnica. Kayky e Benjamin sofreram lesões musculares na coxa esquerda, sendo que o volante está mais próximo de retornar aos gramados.
Já o atacante dificilmente estará disponível para a partida de retomada do Brasileirão, contra o São Paulo, no dia 1º de abril, no Beira-Rio.