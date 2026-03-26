Os jogadores do Inter que seguem no departamento médico

Kayky acumula apenas três partidas pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter

Além dos atletas convocados que estão fora defendendo suas seleções nesta data Fifa, o técnico Paulo Pezzolano ainda não conta com duas opções no elenco para os treinamentos do Inter. O atacante Kayky e o volante Benjamin seguem em recuperação de lesões musculares.

Ambos já realizam atividades no gramado do CT Parque Gigante, porém continuam sob orientação do departamento médico. A expectativa é de que, nos próximos dias, iniciem o processo de retreinamento.

Essa será a última etapa antes da liberação para que fiquem à disposição da comissão técnica. Kayky e Benjamin sofreram lesões musculares na coxa esquerda, sendo que o volante está mais próximo de retornar aos gramados.