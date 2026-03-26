Os ex-jogadores do Inter que entram em campo nesta data Fifa

Recém naturalizado, Maurício, do Palmeiras, estreará pelo Paraguai, Instagram / Reprodução

A data Fifa de março conta com a presença de nomes conhecidos do Inter espalhados por diferentes seleções. Além dos jogadores do elenco atual (Rochet, Félix Torres, Carbonero e Borré), três ex-atletas do Colorado estarão em campo por seus países.

Recém naturalizado, Maurício, do Palmeiras, entrará em campo pelo Paraguai, assim como seu companheiro Alan Benítez, que deixou o Inter em fevereiro e atualmente joga no Libertad. O experiente Enner Valencia, aos 36 anos, ainda é a referência no ataque do Equador. As duas seleções estão garantidas na Copa.

Outro nome ligado ao Inter que poderia estar em campo é o goleiro Alisson, do Liverpool. Porém, o ex-colorado acabou cortado da Seleção Brasileira por lesão e não participa desta data Fifa.

Quando jogam

Os compromissos das duas seleções sul-americanas são em solo europeu. Pelo lado paraguaio, Mauricio e Benítez podem entrar em campo contra a Grécia na sexta-feira (27), às 16h, e depois diante o Marrocos na terça-feira (31), às 15h.