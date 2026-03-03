Os cinco zagueiros do Exterior tentados pelo Inter nesta janela de transferências

Jogador do Dínamo de Moscou foi um dos alvos. Dinamo Moscou / Divulgação

O prazo para buscar reforços do exterior acaba às 23h59min, e o Inter encontra dificuldades para fechar com um zagueiro. O clube tenta um defensor afirmado no mercado.

Foram cinco atletas tentados nas últimas semanas, mas que esbarraram em diversos fatores para não fechar com o clube. A direção observa o mercado nacional para buscar uma nova possibilidade para o treinador Paulo Pezzolano.

Nícolas Marichal

O uruguaio, de 24 anos, que também atua como lateral-direito, teve uma pedida elevada: 7 milhões de dólares. Houve movimentação para tentar uma redução, mas o Dínamo de Moscou liberaria apenas na metade do ano. Com isso, a transferência não andou neste momento.

Lucas Veríssimo

Anunciado pelo Santos, que pagou cerca de 4 milhões de dólares, ele fez uma pedida salarial acima de R$2 milhões para atuar no Inter. Ele estava no futebol do Catar há algumas temporadas e tem 30 anos.

Diego Carlos

O ex-jogador da Seleção Brasileira também pediu R$ 2 milhões mensais. Além disse, ele tem sido utilizado pelo Como da Itália, onde tem vínculo até junho, cedido pelo Fenerbahce. O Palmeiras também fez sondagem.

Joaquim

Ex-Santos e titular do Tigres do México, o atleta desperta o interesse de equipes brasileiras. O valor pela transferência é de 8 milhões de dólares.

Lucas Fasson

Aos 24 anos, com contrato até a metade do ano, ele pertence ao Lokomotiv Moscou. Não houve liberação antecipada e não está descartada uma tentativa para chegada no segundo semestre.

Olhos para o Brasil

Com as negativas, a direção passou a mirar o futebol nacional, já que a janela de transferências será ampliada apenas para mudanças locais. Também atletas livres são observados.

Um nome elogiado é de Dantas, de 22 anos, do Novorizontino, finalista do Paulistão contra o Palmeiras. O valor pedido é de 3 milhões de dólares. Há receio pela falta de bagagem na Série A e em grandes clubes. Outros interessados da Primeira Divisão também o monitoram.