Oito falhas em seis jogos: Inter liga alerta para erros defensivos

Inter cometeu falhas defensivas na derrota por 3 a 0 para o Grêmio, no jogo de ida da final do Gauchão. Jeff Botega / Agencia RBS

Após a derrota no Gre-Nal, o Inter ligou o alerta para o alto número de falhas individuais na defesa. O Colorado perdeu o clássico por 3 a 0, neste domingo (1º), na Arena.

Considerando os seis jogos disputados em 2026 contra times de Série A — os dois clássicos contra o Grêmio e as quatro partidas do Brasileirão —, o time cometeu erros defensivos comprometedores em todos.

O problema foi admitido após o clássico deste domingo pelo zagueiro Gabriel Mercado.

— Estamos cometendo erros que estão nos penalizando. Ninguém quer errar, todo mundo trabalha para acertar, mas, lamentavelmente, esses erros estão causando gols e nos custando pontos — declarou.

No total, ocorreram falhas individuais em oito gols sofridos nestas seis partidas.

Erros cometidos pela defesa do Inter em 2026

Brasileirão

Inter 0 x 1 Athletico-PR:

❌Ao receber um passe na zaga, Victor Gabriel esperou demais a bola chegar e não percebeu a chegada de Viveros, que o desarmou e construiu a jogada para o gol de Mendoza.

Flamengo 1 x 1 Inter

❌ Bernabei domina errado uma bola na grande área colorada e, na tentativa de recuperá-la, chega atrasado na dividida e comente pênalti em cima de Varela, que foi convertido por Arrascaeta.

Inter 1 x 3 Palmeiras

❌ Após lançamento da defesa, Gabriel Mercado erra o tempo de bola no cabeceio e permite que Vitor Roque vença a disputa e avance para marcar o 2 a 1. Também presente na dividida, Bruno Gomes não consegue desarmar o atacante.

❌ Gabriel Mercado sai jogando errado na defesa e é desarmado pelo garoto Luighi, que dá o passe para Andreas Pereira selar o 3 a 1.

Remo 1 x 1 Inter

❌ Após chute de fora da área de Patrick de Paula, Rochet tenta encaixar a defesa, não consegue e entrega a bola no pé do adversário, que dá o passe para o gol de Leonel Picco.

Gauchão

Inter 4 x 2 Grêmio (fase de grupos)

❌ Após sair mal do gol em uma cobrança de falta, Rochet falha novamente quando Tetê chuta no rebote. A bola bate em um marcador e quica na pequena área. O goleiro não consegue evitar o gol.

Grêmio 3 x 0 Inter (jogo de ida da final)

❌ Alan Patrick perde a bola no meio-campo. Na sequência, Gabriel Mercado erra a dividida e permite que Amuzu avance sem marcação para anotar o segundo gol do Grêmio.

❌ Alan Patrick demora para dar o passe e é facilmente desarmado por Arthur, próximo à grande área. Na sequência da jogada, Carlos Vinícius encobre Rochet e chuta na trave. Na tentativa de afastar, Victor Gabriel acaba colocando a bola contra o próprio gol.