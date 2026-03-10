O valor pedido pelo Novorizontino para negociar zagueiro com o Inter

Zagueiro foi destaque na campanha do vice-campeonato paulista do Novorizontino. Raphael Silvestre / Novorizontino

A busca do Inter por mais um zagueiro caminha para os capítulos finais. O Colorado já recebeu a pedida do Novorizontino, vice-campeão paulista, pelo zagueiro Patrick, de 26 anos. Há receio pela falta de bagagem do defensor. Desta forma, a investida é analisada junto com outros nomes na mesa da direção, que trabalha para se livrar de um transferban.

O atleta é considerado o mais barato entre os quatro nomes levantados pelo Departamento de Futebol nos últimos dias. Também é o único canhoto do quarteto procurado, fato que limita a utilização praticamente apenas pelo lado esquerdo defensivo.

A pedida do clube do interior paulista é de cerca de 200 mil dólares pelo empréstimo até o final de 2026, com a opção de compra fixada em 1 milhão de dólares. A ponderação feita no Inter é que Patrick, mesmo com o bom desempenho recente, jamais atuou na Série A. Ele também já passou pela Portuguesa e ABC-RN.

O parceiro de zaga, Dantas, de 21 anos, custa 3 milhões de dólares e tem diversos concorrentes. A inexperiência contra grandes adversários também pesa negativamente contra ele.

Dois nomes mais experientes seguem cotados: João Marcelo, de 25 anos, do Cruzeiro, que admitiu negociação com o Colorado, e Pedro Henrique, de 30 anos, do Bragantino. Eles têm um custo mensal e de liberação mais elevado que os mais jovens.

Em paralelo, o Inter articula com a FIFA e o Krasnodar o pagamento de R$6 milhões pela última parcela da compra de Wanderson. O atraso, devido desde dezembro, justificado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, levou à punição de transferban.