O valor e o prazo que o Inter tem para se livrar do transferban e contratar zagueiro

Alessandro Barcellos corre para tirar o nome do clube da lista do transferban. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter tem um prazo para conseguir sair da lista de impedidos para inscrever jogadores na janela interna do futebol brasileiro. O clube costura acordo com o Krasnodar, da Rússia, pelo pagamento da última parcela da compra de Wanderson, no final de 2022.

São 20 dias para conseguir que os russos recebam a quantia devida. Com isso, a Fifa será comunicada para tirar o nome do clube da lista do transferban. O processo costuma levar cerca de um dia em casos recentes. O período liberado para novas contratações no Brasil vai até 27 de março para atletas que disputaram os estaduais deste ano ou liberados no mercado.

O Colorado institucionalmente faz uma operação com dirigentes e advogados para conseguir resolver a pendência. O valor original da dívida é de 750 mil euros, cerca de R$ 4,5 milhões. Porém, há acréscimos na operação ter sido levada à entidade que regula o esporte.

Em nota divulgada à imprensa, o clube informa que está em contato com o Krasnodar desde que a remessa de pagamento, previsto para 9 de dezembro, acabou voltando. Pela demora na conclusão da operação, mesmo com o diálogo, os russos entenderam ser a melhor opção para conseguir alternativas para receber o dinheiro.

Contratação de zagueiro

A meta da direção é trazer um defensor com bagagem e experiência. Outros nomes já foram procurados, mas as negociações não vazaram até o momento.

O Inter fez sondagens a três nomes nos últimos dias: João Marcelo, do Cruzeiro, e Patrick e Dantas, ambos do Novohorizontino, finalista do Paulistão.