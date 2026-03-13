O valor da folha salarial do Inter e quanto o clube pode investir em reforços em 2026

Presidente Alessandro Barcellos e executivo Fabinho Soldado. Jeff Botega / Agencia RBS

Entre saídas e chegadas, o Inter atualizou a folha salarial em 2026. O clube tem dinheiro disponível, dentro do orçamento previsto para o ano, para buscar mais zagueiros nesta temporada. A direção tenta, agora, se livrar do transferban para poder inscrever os futuros reforços.

O cálculo apresentado nos bastidores é baseado nos gastos líquidos no futebol masculino. São R$13,1 milhões com o elenco mensalmente. Com direito de imagem e impostos, o valor chega a R$17 milhões.

No orçamento para o ano, a direção estima que possa chegar até R$13,5 milhões com os atletas. Desta forma, o “espaço” disponível na folha para reforços é de cerca de R$400 mil.

O clube projeta, ainda nesta janela, liberar dois ativos: Clayton Sampaio e Richard para equipes brasileiras, possibilitando um valor superior para a chegada de reforços para o sistema defensivo.

O Inter chegou a oferecer, no final de fevereiro, cerca de U$S 6 milhões para o Tigres, do México, para contratar Joaquim, ex-Santos. A quantia seria parcelada pelos próximos anos. O jogador fez pedidos de última hora e travou o acordo.

Agora, sem a janela internacional aberta, o foco da direção está em trazer um zagueiro do mercado nacional. Quatro nomes já foram procurados: João Marcelo, do Cruzeiro, Pedro Henrique, do Bragantino, e Dantas e Patrick, do Novorizontino.

Para o segundo semestre, o Departamento de Futebol prospecta mais alternativas para o setor. Antes, o transferban, punição que impede o registro de novos jogadores, precisa ser resolvido com o pagamento da dívida com o Krasnodar, da Rússia pela compra de Wanderson.