O titular do Inter que pode custar mais de R$ 25 milhões ao final do ano 

Argentino chegou por empréstimo ao Colorado. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Novo titular do meio-campo colorado, o volante Villagra vem se destacando na equipe comandada por Paulo Pezzolano. O contrato de empréstimo junto ao CSKA, da Rússia, se estende até o mês de dezembro e, caso atinja a meta estabelecida, o jogador poderá custar mais de R$ 25 milhões aos cofres do clube.

O gatilho contratual está relacionado à participação do argentino nas partidas do Inter na atual temporada. Caso alcance 60% de presença nas escalações de Paulo Pezzolano, o clube terá que efetuar a compra pelo valor previamente estipulado.

Além dos 400 mil dólares (aproximadamente R$ 2 milhões) pagos pelo empréstimo, o CSKA fixou em contrato uma opção de compra no valor de 4,6 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões). Se a meta for atingida, a compra se tornará obrigatória.