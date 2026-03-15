O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Inter para o Bahia

Bruno Henrique se desespera com chance perdida. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter já atuou seis vezes no Brasileirão. Perdeu quatro partidas, três delas em casa (a mais recente neste domingo, diante do Bahia, 1 a 0).

Com apenas dois pontos, caiu para a lanterna. Isolado. Isso porque o Cruzeiro empatou com o Vasco, 3 a 3, em Minas, e subiu para três pontos.

Mais uma vez o time teve maior posso de bola, mas não soube converter em gols. O time é o de pior ataque, com apenas três bolas na rede.

Confira o que os colunistas de GZH escreveram sobre a derrota do Inter para o Bahia.