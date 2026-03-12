O Inter perdeu mais uma e segue sem vencer no Brasileirão. O Colorado foi até Belo Horizonte enfrentar o também pressionado Atlético-MG e saiu derrotado da Arena do Galo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (11), pela quinta rodada.
O único gol da partida foi marcado logo ao um minuto de jogo, por Cuello, que driblou Bernabei como se nada fosse, ajeitou e chutou no canto, sem chances para Rochet.
O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Inter para o Atlético-MG
Acompanhe o que os colunistas de GZH escreveram sobre a derrota do time de treinado por Paulo Pezzolano.
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