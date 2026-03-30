O que o Inter de Paulo Pezzolano ainda tem do time treinado por Roger Machado

Roger está no São Paulo há quatro rodadas. Erico Leonan / Sao Paulo,Divulgação

O Inter vai encontrar, nesta quarta-feira (1º), o técnico que classificou o time para a Libertadores de 2025, foi campeão gaúcho no ano passado e que estava à frente da equipe quando começou a derrocada que só não se transformou em rebaixamento graças ao milagre da última rodada. Agora no São Paulo, Roger Machado volta ao Beira-Rio às 19h30min no comando do atual vice-líder do Brasileirão, mas, como sempre, pressionado.

Para quem não acompanhou a situação do próximo adversário no último mês. Hernán Crespo era o técnico do time que liderava o Brasileirão nas quatro primeiras rodadas e estava na semifinal do Paulistão.

Eliminado pelo Palmeiras no Estadual, não resistiu a brigas internas do clube e foi demitido. A decisão surpreendeu a todos. E enraiveceu a torcida, que criticou a mudança, protestou contra a direção, em especial o diretor executivo Rui Costa, e já começou campanha para tirar Roger. As duas vitórias nas duas primeiras partidas até atenuaram a pressão. Mas duas derrotas nas duas partidas seguintes, uma delas para o Palmeiras no Morumbi, reacenderam o caldeirão.

É nesse ambiente que Roger volta a Porto Alegre e enfrenta o Inter pela primeira vez desde sua demissão, ocorrida após perder o Gre-Nal do Brasileirão. Ele reencontrará, dos prováveis titulares colorados, oito ex-jogadores seus. Anthoni, Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel, Bruno Henrique, Alan Patrick, Carbonero e Borré. A menos que Kayky seja o escolhido para substituir o suspenso Vitinho, serão nove atletas que passaram pelo trabalho de Roger no Inter. Só Matheus Bahia e Villagra não estavam no Beira-Rio no ano passado.

— Roger nos conhece. Sabemos as qualidades que ele tem. Mesmo que não tenha treinado todos, trabalhou com a maioria. Então conhece os perfis, as características. Trocamos a comissão duas vezes, então mudamos algumas coisas — opina Gabriel Mercado, zagueiro colorado.

Apesar da manutenção de boa parte do grupo, o Inter teve variações. O comentarista Leonardo Oliveira, do Grupo RBS, explica:

— O Inter de Roger era um time de intensidade, mas numa rotação menor que esse de Pezzolano. Se pegarmos o modelo usado nos dois últimos compromissos, de um jogo mais direto, para disputar a segunda bola e, a partir daí, criar, são ideias que são distintas. Outra, Roger atacava no 4-2-3-1, Pezzolano usa o 3-2-5, com os pontas abertos, e os volantes chegando.

Enfrentar um técnico que conheça tão bem o adversário será um desafio a mais para Pezzolano e o Inter.