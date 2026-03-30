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O que o Inter de Paulo Pezzolano ainda tem do time treinado por Roger Machado

Técnico do São Paulo, que comandou a equipe gaúcha até o segundo semestre de 2025, é o oponente de quarta-feira

Rafael Diverio

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