O que falta para o Inter deixar a lista do transfer ban da Fifa

Fabinho trabalha na busca por reforços. Jeff Botega / Agencia RBS

Na última quarta-feira (25), o Inter confirmou o acerto da última parcela devida ao Krasnodar, da Rússia, pela compra do atacante Wanderson. O pagamento de mais de 750 mil euros (R$ 4,6 milhões) era necessário para que o nome do clube deixasse a lista do transfer ban da Fifa.

O problema é que, até o final da manhã desta sexta-feira (27), último dia da janela de transferências caseira, o nome do Inter ainda constava na lista de devedores da entidade. Ou seja, o Krasnodar ainda não comunicou a Fifa sobre a quitação da dívida.

Se essa comunicação não ocorrer nas próximas horas, o Inter vai terminar o período da janela sem a possibilidade de registrar reforços. A expectativa dos dirigentes, no entanto, é de que a situação seja resolvida antes do encerramento da janela, que vai até as 23h59.