O provável time do Inter para o segundo Gre‑Nal da final do Gauchão

Aguirre deve ser o substituto de Bernabei na lateral esquerda. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter não deve ter muitas alterações para o Gre-Nal 451. O clássico válido pelo segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho será disputado neste domingo (8), às 18h, no Estádio Beira-Rio.

Na ida, o Grêmio venceu por 3 a 0 e carrega boa vantagem para o confronto de volta. Na escalação colorada a principal ausência será o lateral-esquerdo Bernabei, que foi expulso no primeiro tempo do último jogo.

Para substituir o defensor, Paulo Pezzolano deve improvisar Braian Aguirre no lado esquerdo. Esta não seria a primeira vez que o jogador atuou no setor, tendo inclusive entrado no segundo tempo do último Gre-Nal.

Quanto ao restante da equipe, o treinador uruguaio deve manter o mesmo time que entrou em campo na Arena. Sendo assim, o esquema utilizado tende a ser o 4-3-3.

Um provável Inter tem: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Aguirre; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.