O histórico dos últimos 10 jogos entre Inter e São Paulo no Beira-Rio

Na volta do Brasileirão após a data Fifa, o Inter encara o São Paulo, em jogo da nona rodada da competição. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1°), às 19h30min, no Estádio Beira-Rio.
Dentro de sua casa, o torcedor colorado tem boas lembranças contra o São Paulo, já que a Libertadores de 2006 foi conquistada contra o time paulista no próprio Beira-Rio.
Em contrapartida, os últimos jogos entre as equipes no estádio colorado indicam certa dificuldade para ambos os lados, com o empate sendo o resultado de maior frequência. Nos últimos 10 confrontos, o placar terminou igual em cinco oportunidades.
Neste período, todas as partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro. O Inter venceu três vezes, enquanto o São Paulo somou duas vitórias. Foram 12 gols marcados pelos gaúchos e 11 pelos paulistas.
Últimos 10 jogos entre Inter e São Paulo no Beira-Rio
- 03/08/2025 - Inter 1x2 São Paulo
- 13/06/2024 - Inter 0x0 São Paulo
- 13/09/2023 - Inter 2x1 São Paulo
- 20/07/2022 - Inter 3x3 São Paulo
- 07/07/2021 - Inter 0x2 São Paulo
- 26/09/2020 - Inter 1x1 São Paulo
- 07/09/2019 - Inter 1x0 São Paulo
- 14/10/2018 - Inter 3x1 São Paulo
- 21/08/2016 - Inter 1x1 São Paulo
- 31/05/2015 - Inter 0x0 São Paulo
Retrospecto geral do confronto
- Vitórias do Inter: 28 (33,3%)
- Vitórias do São Paulo: 31 (36,91%)
- Empates: 25 (29,76%)
*Os números são do portal Ogol.