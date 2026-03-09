"O Gauchão mais manchado da história", diz presidente do Inter após o Gre-Nal 451

Direção do Inter reclamou da atuação da arbitragem. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Presidente do Inter, Alessandro Barcellos classificou o Campeonato Gaúcho de 2026 como o "mais manchado da história". A declaração ocorreu em coletiva de imprensa neste domingo (8), após o empate em 1 a 1 com o Grêmio, no Beira-Rio, pela final da competição.

Com o resultado, o título ficou com o Tricolor, que venceu a partida de ida, na Arena, por 3 a 0. Barcellos reclamou especialmente do pênalti desmarcado por Rafael Klein neste domingo, no primeiro tempo, após revisão no VAR.

— O Gauchão é o mais manchado da história do Rio Grande do Sul. O que aconteceu no primeiro jogo e o que aconteceu hoje também jamais será esquecido — declarou Barcellos.

Na sequência, o presidente do Inter citou lances do primeiro Gre-Nal e afirmou que o áudio do VAR daquela partida corrobora sua fala.

Segundo ele, o arquivo indicou "choque violento" de Arthur em Borré, no primeiro tempo do clássico disputado na Arena, lance em que o Inter reclama que deveria ser aplicado cartão vermelho ao camisa 8 gremista.

— No próprio áudio diz choque forte, choque violento, além disso uma marcação de um cartão amarelo que foi retirado pelo VAR. E, além disso, um lance no início do jogo, de falta claríssima, a nosso favor, com segundos de jogo e uma tentativa de impedir o nosso zagueiro de chegar na bola (no segundo gol do Grêmio). Esse foi o episódio que desequilibrou com a expulsão, por óbvio, que não aconteceu a nosso favor.