O calendário de jogos do Inter em abril

Time de Paulo Pezzolano se divide entre Brasileirão e Copa do Brasil Bruno Todeschini / Agencia RBS

A pausa da Data Fifa, até o dia 1º de abril, será fundamental para a maratona de jogos que o Inter enfrentará a partir da retomada do Brasileirão. Entre o campeonato de pontos corridos e a Copa do Brasil, a equipe de Paulo Pezzolano disputará seis partidas entre 1º e 25 de abril.

Serão cinco jogos pelo Brasileirão e apenas um pela Copa do Brasil, contra o Athletic-MG, já no fim do mês.

Ainda que abril seja movimentado, o Colorado jogará metade das partidas em Porto Alegre (todas pelo campeonato de pontos corridos).

A viagem mais longa será para enfrentar o Athletic-MG. O time mineiro não atuará em São João del Rei, mas sim em Belo Horizonte.

Os jogos do Inter em abril