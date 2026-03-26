O calendário de jogos do Inter em abril

A pausa da Data Fifa, até o dia 1º de abril, será fundamental para a maratona de jogos que o Inter enfrentará a partir da retomada do Brasileirão. Entre o campeonato de pontos corridos e a Copa do Brasil, a equipe de Paulo Pezzolano disputará seis partidas entre 1º e 25 de abril.
Serão cinco jogos pelo Brasileirão e apenas um pela Copa do Brasil, contra o Athletic-MG, já no fim do mês.
Ainda que abril seja movimentado, o Colorado jogará metade das partidas em Porto Alegre (todas pelo campeonato de pontos corridos).
A viagem mais longa será para enfrentar o Athletic-MG. O time mineiro não atuará em São João del Rei, mas sim em Belo Horizonte.
Os jogos do Inter em abril
- Inter x São Paulo - 1º/04 (QUA) - 19h30min - BRASILEIRÃO
- Corinthians x Inter - 5/04 (DOM) - 19h30min - BRASILEIRÃO
- Inter x Grêmio - 11/04* (SÁB) - horário a definir - BRASILEIRÃO
- Inter x Mirassol - 18/04* (SÁB) - horário a definir - BRASILEIRÃO
- Athletic-MG x Inter - *22 ou 23/04 (QUA OU QUI) - COPA DO BRASIL
- Botafogo x Inter - 25/04* (DOM) - BRASILEIRÃO