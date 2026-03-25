Números escancaram as diferenças entre Matheus Bahia e Bernabei no Inter

Matheus Bahia (E) e Bernabei disputam vaga na lateral Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O futebol não pode ser explicado apenas por estatísticas, mas nada é mais forte do que os números para ilustrar as diferenças entre Bernabei e Matheus Bahia, os dois concorrentes pela vaga de lateral-esquerdo Inter.

Os dados deixam claro o quanto muda o estilo do time quando cada um deles está em campo. Enquanto o argentino é basicamente ponteiro, o baiano é praticamente zagueiro.

Diferenças em números

Bernabei, por exemplo, tem média de 65 ações com a bola por jogo. Matheus Bahia tem quase metade disso. Bernabei teve 14 finalizações nos sete jogos que disputou pelo Brasileirão. Matheus Bahia, nas três participações, concluiu uma vez só, e de fora da área. Bernabei criou duas oportunidades claras de gol, Matheus Bahia, zero. Bernabei tem 12 dribles, Matheus Bahia, zero.

Por outro lado, o defensivo, Matheus Bahia leva 30% menos dribles, recupera bolas quase cinco vezes mais e não cometeu pênalti, enquanto Bernabei fez aquele contra o Flamengo.

O técnico Paulo Pezzolano tem usado a prática da boa vizinhança. Mesmo que Matheus Bahia tenha sido titular nas últimas três partidas (e Bernabei em um, em função mais ofensiva), o treinador evitou dizer qual deles está em seu time ideal:

— Pode ser um ou outro. Estou muito contente com o Bernabei. É um menino que se entrega a mil por cento. Estamos trabalhando muito com ele, as coisas que ele sabe que tem de melhorar, mas qualquer time gostaria de ter um Bernabei. Matheus Bahia fez um bom jogo também. Vão competir pela posição. E, por momentos, podem jogar juntos, como fizeram contra o Bahia.

Adaptações

Lateral-esquerdo campeão da Copa Sul-Americana de 2008, Marcão tem autoridade para falar do assunto. Zagueiro deslocado para o lado da defesa, ele soube se adaptar à função. E faz uma análise da situação colorada:

— Bernabei vem falhando defensivamente, cometendo erros até primários para um lateral, como no jogo que permitiu que o atacante entrasse pelo meio, em vez de induzi-lo à ponta (contra o Atlético-MG). Claramente tem problemas defensivos. Mas mesmo que sofra com essas deficiências e não tenha mais Fernando para entrar na linha de defesa e ajudar na cobertura, não abriria mão dele.

O ex-lateral completa:

— Ele tem um poder ofensivo que está em falta no futebol brasileiro. Estou falando de qualidade técnica mesmo. Por isso, arrumaria o time para dar proteção às subidas, faria, talvez, um ajuste de posicionamento que dê um pouquinho mais liberdade e tranquilidade de proteção da marcação.

A decisão sobre Bernabei e os acertos táticos são algumas das missões que Pezzolano terá durante a parada da data Fifa. Nesta quarta à tarde, o Inter se reapresenta para a retomada do trabalho.