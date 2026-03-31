Novo titular do Inter destaca trabalho de Pezzolano: "Pensamento mais europeu"

Matheus Bahia é novo titular da lateral esquerda colorada. Ricardo Duarte / Inter

O técnico Paulo Pezzolano vem aproveitando este período de treinamentos na data Fifa para melhorar o rendimento físico e tático da equipe. Nos últimos dias, o objetivo foi dar mais repertório ao time e também integrar ainda mais os novos titulares.

É o caso de Matheus Bahia. Nas vitórias sobre Santos e Chapecoense, o lateral desbancou o argentino Bernabei. A tendência, a partir de agora, é de uma sequência atuando no setor, mas com uma preparação ainda melhor por conta dos trabalhos realizados durante a data Fifa.

— Foi uma semana intensa de trabalho. Nem sempre a gente tem uma data Fifa para ajustar. É importante para a gente. Estou ganhando ritmo a cada jogo, cada vez mais inteiro — disse Matheus Bahia em entrevista aos canais oficiais do clube.

Outro tema abordado na conversa para a TV Inter envolveu o treinador Paulo Pezzolano. O lateral destacou a forma de trabalho adotada pelo uruguaio, que não se preocupa em ter apenas uma ideia fixa para a formação da equipe.

— Esse pensamento do professor é mais europeu. Ele pensa sempre jogo a jogo, cada partida tem uma característica. Em cada jogo ele usa um tipo de característica de jogador — destacou o lateral.

Matheus ainda abordou a dedicação de todo o time.

— Quem entra, quem sai, mostra que estamos preparados. Está todo mundo treinando com intensidade. Essa é a força do nosso grupo. Mostramos isso nos dois jogos que vencemos. Alternamos formação e jogadores e demos conta do recado. Temos que manter essa constância, esse entendimento que o professor pede.

Contra o São Paulo, nesta quarta-feira (1°), no Beira-Rio, o Inter vai tentar a terceira vitória consecutiva no Brasileirão. A equipe de Paulo Pezzolano ocupa o 12º lugar, com 8 pontos na tabela. O jogo começa às 19h30min.