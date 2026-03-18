Neymar joga hoje? Confira a provável escalação do Santos para enfrentar o Inter

Neymar será titular contra o Inter. Raul Baretta / Santos FC/Divulgação

Adversário do Inter nesta quarta-feira (18), o Santos terá Neymar em campo pela segunda rodada consecutiva. Preservado diante do Mirassol, o craque iniciou entre os titulares diante do Corinthians, no último domingo (15).

A expectativa é que o técnico Juan Pablo Vojvoda mande a campo: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Oliva, Gabriel Bontempo e Neymar; Barreal, Gabigol e Rony.

Além do camisa 10, Lucas Veríssimo também volta a ficar à disposição, mas inicia no banco de reservas. Enquanto Luan Peres cumpre suspensão e não joga, e Vini Lira está fora da temporada, por lesão ligamentar no joelho.