"Não sabia que o campeonato era para eles": o que disse Paulo Pezzolano após a final do Gauchão

Pezzolano esteve na bronca com a arbitragem durante a partida. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Por mais que Paulo Pezzolano tenha tentado, foi difícil não comentar sobre a arbitragem após o empate no Gre-Nal 451, que deu o título gaúcho ao Grêmio, no Beira-Rio. O assunto foi o que mais revoltou o treinador nos dois jogos da decisão. Neste domingo (8), a bronca maior do uruguaio foi por conta do pênalti marcado e desmarcado na primeira etapa, quando o VAR chamou Rafael Klein, que anulou a marcação em Alan Patrick.

— Sabemos a realidade do jogo. Não quero falar tudo, depois vocês (imprensa) falarão. Verão todos os detalhes que aconteceram nos dois jogos. Foi inacreditável, eu nunca vivi isso antes. Não sabia que o campeonato era para eles. Se soubesse, eu falava. Ficava em casa, com minha família, não perdíamos tempo. Entregavam a taça e pronto — disse o técnico do Inter.

Ainda na entrevista, Pezzolano voltou a falar que a arbitragem de Rafael Klein prejudicou o Inter. Na segunda etapa, a equipe até teve um pênalti marcado pelo VAR. Contudo, o treinador disse que pouco valeu, já que no primeiro tempo o VAR foi responsável pela mudança na marcação do juiz.

— Se fizéssemos de pênalti, o que acontecia? Aí dão o pênalti, chamam o VAR para dar o pênalti faltando poucos minutos? É brincadeira. Isso me deixa mais bravo ainda. Isso tinha que ter acontecido no primeiro tempo, era vermelho e pênalti — disse Pezzolano, que ainda pediu expulsão para Viery, responsável por um pisão em Borré, no primeiro tempo.

Confira abaixo outras respostas de Paulo Pezzolano

Avaliação do time e elogio ao torcedor

Tivemos oportunidades de gols que não convertemos, chutamos muitas vezes, mas não fomos efetivos. O time deles estava bem postado, sabia jogar, fizeram um jogo que servia a eles. Mas posso falar que estou orgulhoso em estar atrás deste escudo, orgulhoso de ter a torcida que temos. O jogo que eles fizeram hoje, eles mereciam tudo. Estão de parabéns. Quero que eles saibam que estamos juntos e, se Deus quiser, vamos começar a ganhar no Brasileirão e vai dar tudo certo.

Desempenho contra equipes de Série A abaixo do esperado

São detalhes que estamos cometendo e custa um gol contra. Temos que arrumar esses detalhes, porque depois no jogo sempre está parelho, somos melhores que o rival. Mas o nosso detalhe é a finalização no gol. Isso temos que arrumar, isso temos que melhorar, sem dúvida. Esses detalhes estão custando caríssimo.

O culpado

O Pezzolano tem que arrumar. Eu me coloco a culpa sempre. Eu tenho que arrumar, tenho que ajudar eles, não cometer os "detalhes". O problema sempre vai ser meu.

Sobre a contratação de um novo zagueiro

A direção está fazendo tudo de melhor para o clube. Estamos todos trabalhando juntos. Eu estou muito feliz de trabalhar com essa diretoria.

A chance de reverter o placar

Estávamos confiantes que podíamos, mas havia outra parte que sabia que podíamos reverter. Por isso não foi marcado o pênalti. Isso posso falar seguro. Sabíamos que éramos muito superiores. Isso não acontece assim.

Desculpas ao torcedor