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"Não quero decepcionar quem confia em mim", diz Gabriel Mercado sobre relação com o Inter; veja vídeo

Zagueiro concedeu entrevista exclusiva a Zero Hora e falou sobre carreira, futuro, momentos no time, recuperação da lesão e Copa do Mundo

Rafael Diverio

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