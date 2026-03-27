"Não quero decepcionar quem confia em mim", diz Gabriel Mercado sobre relação com o Inter; veja vídeo

Foi quase duas horas depois do treino que Gabriel Mercado chegou à sala de imprensa do CT Parque Gigante. Banho tomado, calça jeans, tênis branco e camiseta do Inter, pediu desculpas pela demora e explicou que estava fazendo a recuperação na sala de fisioterapia. Possivelmente estava com fome. Certamente queria ir para casa ficar com a mulher, Lucia, e com as filhas Milena e Isabel.

Mas com quase 30 anos de vida no futebol, sabe muito bem o quanto o esporte exige. E o quanto aumenta essa exigência com o passar dos anos, para ficar em forma, e com o sucesso na carreira, de atender a repórteres e falar com torcida. Foram quase 30 minutos de conversa. Um pouco de futebol, um pouco de família, um pouco de Copa do Mundo e muito de futuro. Veja a seguir.

Com quase 30 anos de vida dedicada ao futebol, como encontra motivação para seguir treinando, jogando, suportando dor?

Sei que é um trabalho, tenho responsabilidades, mas nunca perdi o espírito de esportista amador, o amor pelo futebol. Para mim, não é pesado chegar cedo, treinar, viajar, concentrar. Aqui tem muitas viagens, muitas demandas. Mas com o tempo você passa a valorizar mais. No meu aniversário, disse aos companheiros: valorizem o tempo, porque não volta. Passa muito rápido. Nunca perdi o amor pelo futebol. Sempre gostei de assistir a jogos, de ir a estádios. Misturar paixão e trabalho foi essencial para a minha carreira.

No meu aniversário, disse aos companheiros: valorizem o tempo, porque não volta. Passa muito rápido. GABRIEL MERCADO

Foi nisso que encontrou motivação para voltar a jogar depois da lesão (em setembro de 2024, Mercado rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo)?

Para mim foi difícil, porque sempre fui um atleta muito agressivo para treinar e para jogar, e mesmo assim tive poucas lesões. Algumas no joelho, de tirar um mês, um mês e meio, e uma no braço, também um mês. Nada muito longo.

Nunca sofri com lesões. Então, ter uma lesão séria com a idade que eu tinha, jogando uma competição tão exigente, foi outro desafio. Mas quando terminou a cirurgia e voltei ao clube, já tinha na minha cabeça que ia voltar a ser o Gabriel Mercado de antes.

Sempre fui positivo, então tentei tirar o melhor de todo esse período de recuperação. GABRIEL MERCADO

Foi um processo longo, mas que me permitiu aproveitar pequenos momentos: buscar minhas filhas na escola, ir a aniversários, ir ao cinema em família. Coisas que, com a rotina de viagens e com a minha própria exigência, às vezes acabo deixando de lado para estar bem no dia seguinte. Comecei a valorizar isso.

Sempre fui positivo, então tentei tirar o melhor de todo esse período de recuperação. E agradeço às pessoas do clube que me ajudaram a voltar em boas condições e desfrutar mais um pouco do futebol.

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Como é para um apaixonado por futebol pensar no fim? Isso passa na tua cabeça?

Sim, claro que penso nisso. Tenho consciência. Sou muito exigente e autoexigente. Sei que, se um dia eu não puder sustentar meu nível e ajudar os companheiros, vou ser o primeiro a falar. E sei que esta pode tranquilamente ser minha última temporada. Me preparo e me cuido para estar no nível dos meus colegas.

Treino como se fosse um guri da base, porque pela idade preciso me exigir mais. É um trabalho diário, descanso, recuperação, alimentação. Estamos numa liga muito exigente, e isso para mim é ótimo porque nunca fui acomodado. Sempre quis um pouco mais. E, com 39 anos, jogar num time grande como o Inter, no Brasileirão, que é uma das ligas mais fortes do mundo, é um prazer.

Treino como se fosse um guri da base, porque pela idade preciso me exigir mais. GABRIEL MERCADO

Quer seguir no futebol depois de parar de jogar?

Penso sim, porque gosto muito de futebol. A carreira de treinador é muito mais difícil do que a de jogador. Tem muito mais trabalho, muito mais informação. Aqui no clube vejo o quanto a comissão trabalha, e sei que isso tomaria muito tempo da minha família. Hoje valorizo ver minhas filhas crescerem. Vou pensar melhor no futuro. Mas sou muito grato ao futebol e acho que essa ligação vai ser por toda a vida.

Por ser zagueiro, fazer gol nunca foi exatamente tua missão. Mas gols importantes da história do Inter foram feitos por ti, como contra River Plate, Fluminense e contra o Bragantino, no ano passado. É possível ranquear a importância desses gols?

São momentos diferentes. Na Libertadores, tudo estava se encaminhando para chegarmos à final. Faltou muito pouco. Não merecíamos ficar pelo caminho, mas no futebol não basta merecer, tem de ganhar.

Contra o River foi um momento duro porque enfrentei um time que me deu muito e marcou minha vida. Sempre respeitei cada clube por onde passei, sempre tentei honrar a profissão. Sabia que seria difícil para mim, mas tentei esquecer esse lado e dar o melhor pelo Inter. Era muito importante vencer o River e classificar.

E o Bragantino?

O gol contra o Bragantino foi diferente. Muito emocionante porque não sabíamos o que estava acontecendo. Sabíamos que precisávamos vencer, mas durante o jogo, mesmo depois do gol, não entendíamos que precisávamos de mais um. Foi uma loucura.

Esse gol ajudou o Inter a permanecer na Série A, e eu não queria de jeito nenhum que o clube caísse. Sei que no futebol isso acontece, já aconteceu com times grandes, mas eu não queria passar por isso. Graças a Deus conseguimos manter o Inter na Série A. Esse gol foi muito marcante para mim.

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Como teve essa grande identificação com o Inter?

Tem a ver com respeito pelo trabalho. E já que falou em dinheiro, somos pagos para isso, sim, mas hoje, na etapa da minha vida, graças a Deus já fiz meu pé de meia. Minha preocupação não é essa. Minha responsabilidade é fazer as coisas bem e garantir que minha família esteja bem. Vejo as pessoas no clube que acreditam em mim, que renovam meu contrato ano após ano. E isso aumenta ainda mais a responsabilidade.

Não quero decepcionar quem confia em mim. Sempre fui assim, não só no Inter. Em todos os clubes. Às vezes até gostaria de ser menos responsável, porque pode fazer mal quando você leva tudo muito a sério. Mas também não sou bobo, vejo o carinho que recebo da torcida. Então o mínimo que posso fazer é dar meu melhor, mesmo em momentos difíceis, para que vejam que realmente quero fazer as coisas bem.

Não quero decepcionar quem confia em mim. Sempre fui assim, não só no Inter. Em todos os clubes. GABRIEL MERCADO

Com tua experiência, e até um gol em oitavas de final, como vê a Copa do Mundo? Acha que o Brasil tem chance de ser campeão?

Sim. Deu para ver o nível da França contra o Brasil, mas nunca vou deixar o Brasil fora, porque é o país que mais ganhou Copas do Mundo. Esse respeito sempre existe. Sou argentino e vou torcer pela Argentina. Gostaria muito que a Argentina, com Messi, fizesse uma grande Copa e chegasse a outra final. Acredito que vai ficar entre França, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Argentina e Brasil, salvo alguma zebra.

Tomara que, se não for a Argentina, seja o Brasil. Mas também torço pelos meus companheiros em Colômbia (Borré e Carbonero), Equador (Félix Torres) e Uruguai (Rochet) porque tenho muito carinho por eles. Espero que tenham uma grande Copa e vivam a mesma experiência que vivi na Rússia.

Deve ser uma baita sensação.

É inexplicável, difícil colocar em palavras. É algo único defender seu país. Para os argentinos, o futebol é tudo. Mesmo jogando na Rússia, parecia que estávamos na Argentina. Foi inesquecível. Tomara que meus companheiros possam viver isso também.