Inter

Turbulência
Notícia

"Não pensamos nisso": executivo de futebol admite momento ruim do Inter, mas afasta briga contra o rebaixamento

Fabinho Soldado acredita que elenco e comissão técnica têm capacidade de tirar time das últimas posições na tabela do Brasileirão

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS