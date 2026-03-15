"Não pensamos nisso": executivo de futebol admite momento ruim do Inter, mas afasta briga contra o rebaixamento

Fabinho Soldado se manifestou após nova derrota do Inter. José Alberto Andrade / Grupo RBS

Após a derrota em casa para o Bahia por 1 a 0 na tarde deste domingo (15), a direção do Inter se manifestou. Na figura do executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, perguntas sobre o momento, desempenho e situação na tabela do Brasileirão foram respondidas.

Naquele momento, o clube ainda não era lanterna. Horas depois, o Cruzeiro empatou com o Vasco em 3 a 3 e superou o Colorado, agora isolado na última posição com dois pontos.

O executivo reconheceu o momento ruim do time. No entanto, afastou qualquer possibilidade de o time brigar contra o rebaixamento:

— Claro que, a nível de tabela, é a nossa realidade. Mas não pensamos nisso. (A briga) ano passado é algo que aconteceu e não pode ser esquecido. Mas é um ano diferente. Uma nova comissão técnica. É uma realidade diferente — analisou.

Logo na primeira resposta, Fabinho fez questão de deixar uma palavra para o torcedor. Reconheceu que o momento "não é bom", e que o sentimento do torcedor, que vaiou após o fim do jogo, é justo:

— Momento é de falar pouco e trabalhar muito. Não vou medir esforços para que a gente busque uma estabilidade. Temos o trabalho diário, agora é o momento de continuar firme — assegurou.

Para sair dessa situação, Fabinho reafirmou a confiança tanto no elenco quanto na comissão técnica colorada:

— Algumas equipes que são concorrentes do Inter, os elencos são similares. Hoje, não estamos vencendo, mas encontramos o caminho de ter uma forma de jogar — ponderou.