Morre João Carlos, campeão brasileiro em 1979 pelo Inter

Morreu nesta quarta-feira (18) o ex-lateral do Inter João Carlos. O jogador está na história do clube e fez parte do time campeão brasileiro invicto em 1979.
Ele é pai dos gêmeos Diego e Diogo, que também defenderam o Inter. Pelas redes sociais, Diogo se manifestou sobre o falecimento do pai.
O ex-jogador estava internado desde a semana passada, quando teve uma parada cardíaca. Ainda não há informações sobre sepultamento.
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