Morre João Carlos, campeão brasileiro em 1979 pelo Inter

Ex-jogador foi campeão em 1979 pelo Inter. Fernando Gomes / Agencia RBS

Morreu nesta quarta-feira (18) o ex-lateral do Inter João Carlos. O jogador está na história do clube e fez parte do time campeão brasileiro invicto em 1979.

Ele é pai dos gêmeos Diego e Diogo, que também defenderam o Inter. Pelas redes sociais, Diogo se manifestou sobre o falecimento do pai.

O ex-jogador estava internado desde a semana passada, quando teve uma parada cardíaca. Ainda não há informações sobre sepultamento.

No time de 1979, João Carlos, o primeiro da esquerda para a direita, em pé. Juan Carlos Gomez / Agencia RBS