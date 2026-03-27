Mercado, zagueiro do Inter, alerta sobre os perigos do São Paulo: "Roger nos conhece bem"

Gabriel Mercado tenta aproveitar da melhor forma possível a folga no calendário por conta da data Fifa. O zagueiro se recupera fisicamente e se prepara para o jogo contra o São Paulo, marcado para 19h30min de quarta-feira (1º), no Beira-Rio, pela nona rodada do Brasileirão. Esse período sem jogos pode dar uma renovada no fôlego do time e apresentar variações táticas para o confronto.

— Sabemos que temos outro jogo em casa, precisamos continuar nessa sequência de vitórias. É muito importante nessa caminhada do Brasileirão ser forte na sua casa, então precisamos muito vencer. Sabemos das dificuldades que o jogo vai trazer. Estamos ajustando algumas coisas que talvez não tenhamos feito bem contra o Santos e contra a Chapecoense. Mesmo vencendo, sempre tem aspectos para corrigir. Trabalhamos muito forte para chegar no máximo da preparação — diz o jogador, em entrevista exclusiva a Zero Hora.

A partida tem um ponto especial. Será o reencontro do Inter com Roger Machado, técnico que comandou a equipe por um ano, entre 2024 e 2025. Para Mercado, isso pode representar vantagens mas também servir de alerta:

— Roger nos conhece. Sabemos as qualidades que ele tem. Mesmo que não tenha treinado todos, trabalhou com a maioria. Então conhece os perfis, as características. Trocamos a comissão duas vezes, então mudamos algumas coisas.

Segundo o jogador, os ajustes feitos por Paulo Pezzolano melhoraram a equipe. Na visão de Mercado, o técnico está encontrando a melhor formação possível, o que tem dado solidez.

— Acho que isso estava faltando. Contra a Chapecoense, talvez não foi um jogo muito vistoso, não criamos muitas situações como nos jogos anteriores, mas conseguimos vencer, não levamos gol, que que era algo que precisávamos. Imagino que vá ser mais ou menos por aí nossa sequência — finalizou.