Mercado pede autocrítica após derrota do Inter: "Não precisa jogar bem, precisa vencer"

O Inter adicionou mais uma derrota à lista de fracassos nesta largada do Brasileirão. Neste domingo (15), o Colorado perdeu para o Bahia, no Beira-Rio, por 1 a 0 com gol de Willian José.
Com isso, são dois pontos somados em seis rodadas e nenhuma vitória, o que resultou na queda para a lanterna.
O Inter teve chances de empatar, mas não foi efetivo para botar a bola no gol. Mercado chegou a marcar no segundo tempo, mas o gol foi impedido por impedimento. Após o jogo, o zagueiro reconheceu que a fase não é boa:
— Hoje não fizemos um bom jogo. Estamos em uma situação crítica, que a gente precisa vencer. Até falamos, não precisa jogar bem, precisa vencer. Mas hoje não conseguimos ter a produção que a gente vinha tendo, com muitas chegadas, muitas finalizações.
Para mudar esse cenário, Mercado citou que é preciso "autocrítica" e "união":
— Agora é baixar a cabeça e continuar tentando ver o que está faltando para melhorar. Para poder, se cabe ou não, dar um pouco mais cada um, autocrítica para poder melhorar e união, porque me parece que nos momentos difíceis é muito mais fácil criticar todo mundo.
O Inter ainda pode terminar a rodada na lanterna do campeonato caso o Cruzeiro pontue contra o Vasco na noite deste domingo (15).
O próximo compromisso colorado é na quarta-feira (18), contra o Santos, às 21h30min, na Vila Belmiro.
