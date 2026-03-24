Meio-campista reaparece no Inter e recupera status de titular

Com 36 anos, volante está há três no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Uma das caras novas de Paulo Pezzolano na reação do Inter nas últimas partidas foi Bruno Henrique. Ao lado de Villagra, o meio-campo colorado colaborou nas duas primeiras vitórias do Brasileirão. O volante, de 36 anos, há três no Beira-Rio, que teve renovação polêmica para 2026, recuperou o status de titular e pode seguir na equipe.

Bruno Henrique permaneceu no clube em virtude de uma cláusula automática atingida por metas. Neste ano, ele participou de 11 partidas, somando 550 minutos.

Com a formação considerada ideal, Bruno Henrique tinha iniciado apenas uma vez: substituindo Paulinho na abertura do Brasileirão. Depois, ele amargou a reserva por jogos em confrontos do nacional e do Gauchão.

A mudança de fotografia no time de Pezzolano ocorreu na Vila Belmiro, onde Bruno Henrique assumiu, inclusive, a braçadeira de capitão. Na ocasião, uma formação mais cautelosa foi implementada para conquistar os três pontos. Depois, contra a Chapecoense, ele foi mantido ao lado de Villagra como dupla mesmo com as alternativas de Ronaldo e Paulinho, antigos titulares.

Para enfrentar o São Paulo, no dia 1º de abril, no Beira-Rio, a tendência é que o jogador seja mantido na equipe. Será uma semana de treinos, a partir desta quarta-feira (25), na reapresentação do elenco, até o duelo que marca a retomada do Brasileirão após a data Fifa.