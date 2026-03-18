Má campanha e mudanças de Pezzolano aumentam dúvidas sobre o Inter para enfrentar o Santos

Paulo Pezzolano tenta definir o time do Inter. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Os dois pontos em 18 no Brasileirão, os três gols feitos em seis partidas e a lanterna permitem os mais variados tipos de especulação na escalação do Inter que enfrentará o Santos às 21h30min desta quarta-feira (18), na Vila Belmiro.

Até mesmo as experiências de Paulo Pezzolano, que testou mudanças na última partida, aumentam a expectativa pelos 11 que escalará na partida da sétima rodada. Bernabei será lateral, ponta ou reserva? Vitinho volta à equipe? Carbonero jogará na direita? Borré ou Alerrandro? Victor Gabriel ou Felix Torres?

Certa mesma é a ausência de Paulinho. Suspenso pelo terceiro amarelo, o volante abre espaço para um novo companheiro para Ronaldo (se é que continuará sendo titular). Alan Rodriguez, Thiago Maia, Villagra, Bruno Gomes e Bruno Henrique são os candidatos. Se Bruno Gomes for o escolhido, Aguirre será o lateral-direito.

Com as tantas interrogações no time, consultamos analistas para escolher jogadores e definir a estratégia que Pezzolano deveria adotar para enfrentar Neymar e companhia.

Marcelo De Bona

Narrador da partida para a Rádio Gaúcha

Com cautela. Apostaria, neste momento instável, em um time mais fechado. Abriria mão de um dos atacantes e promoveria entrada de um meio-campista. Ronaldo como primeiro volante, tendo Alan Rodríguez na vaga de Paulinho. Empatar com o Santos, apesar de permanecer sem vitória, não será um resultado ruim. Assim, Thiago Maia ou Bruno Henrique poderiam ser um terceiro meia. Escolheria Bruno Gomes e Bernabei como laterais e Alan Patrick, mais Vitinho e Alerrandro na frente.

José Alberto Andrade

Repórter e comentarista do Grupo RBS

Sem Paulinho, suspenso, jogando fora de casa e tendo um adversário cuja ameaça maior está no ataque, Paulo Pezzolano não cometerá nenhum sacrilégio se optar por um terceiro zagueiro, preferencialmente Félix Torres, mantendo dois laterais esquerdos, Matheus Bahia e Bernabei (mais adiantado), ou recolocando Bernabei na sua posição e escalando Villagra como volante ao lado de Ronaldo.

Vaguinha

Comentarista colorado do Grupo RBS

Sou um opositor à ideia de que o Inter tem de fechar a casinha e jogar por uma bola. Se com 20 chances não tem feito gols, imagina se criar uma só. Sou a favor de manter Bernabei na lateral esquerda, formaria a dupla de volantes com Villagra e Alan Rodríguez, que corre mais. À frente deles, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. E Alerrandro como centroavante.