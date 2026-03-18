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Má campanha e mudanças de Pezzolano aumentam dúvidas sobre o Inter para enfrentar o Santos

Sem Paulinho, suspenso, time pode ter alteração em todos os setores; analistas sugerem escalação e postura para jogo na Vila Belmiro

Rafael Diverio

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