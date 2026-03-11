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Complicações burocráticas
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Krasnodar dificulta pagamento da dívida do Inter por Wanderson; entenda

Krasnodar move ação na Fifa desde janeiro por conta do não recebimento de parcela de 750 mil euros

Saimon Bianchini

Direto de Belo Horizonte

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