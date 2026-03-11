Krasnodar dificulta pagamento da dívida do Inter por Wanderson; entenda

Dívida por Wanderson está na casa de R$ 6 milhões. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter se divide no foco dentro de campo para começar uma recuperação no Brasileirão, mas também fora dele para se livrar do transferban. A ação na Fifa, movida pelo Krasnodar por conta do atraso na última parcela de Wanderson, deverá cair em breve, segundo o clube, que afirma que os russos complicam burocraticamente a resolução do tema.

De acordo com os dirigentes colorados, o pagamento retornou em 9 de dezembro, quando o Colorado tentou quitar os 750 mil euros previstos da última prestação. A conta bancária tinha sido a mesma indicada no contrato de venda, três anos antes.

Houve a comunicação do problema, e o Krasnodar pediu que o depósito fosse feito na conta de um banco diferente e que não segue o padrão mundial. A medida visa escapar das restrições financeiras impostas por muitos países pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A solicitação também envolve o recebimento da quantia na moeda local, o rublo.

O Inter compreende que a situação precisaria de um termo aditivo contratual para evitar complicações futuras. O assunto emperrou e o Krasnodar acionou a Fifa. Após 45 dias de análise, a entidade anunciou o transferban, na sexta-feira (6). O Colorado ganhou um prazo para apresentar para tentar solucionar a questão.

Novos reforços

O clube garante que a restrição não o impedirá de buscar reforços nesta janela, já que a tendência é de acordo nos próximos dias. A CBF abriu uma exceção para novos atletas serem registrados até 27 de março.

Nos bastidores, medidas alternativas são estudadas para resolver o caso. Com juros, a dívida está na casa de R$ 6 milhões.