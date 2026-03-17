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Justiça aceita denúncia e começa a julgar empresários e ex-dirigente do Inter por estelionato

Braço do futebol da Operação Rebote, do Ministério Público, terá audiência de instrução em abril

Rafael Diverio

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