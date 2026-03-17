Justiça aceita denúncia e começa a julgar empresários e ex-dirigente do Inter por estelionato

Pellegrini foi vice de futebol do Inter. Leandro Behs/ Agência RBS

A 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Tribunal de Justiça (TJRS) começará a julgar o chamado Núcleo do Futebol da Operação Rebote, que investiga possíveis crimes na direção do Inter entre 2015 e 2016.

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e manteve como réus o ex-vice de futebol colorado Carlos Pellegrini e os empresários Giuliano Bertolucci, Rogério Braun, Fernando Otto (morto em 2024), Carlos Fedato e o ex-jogador Paulo Cezar Magalhães, tio de PC Magalhaes, atleta do clube em 2016. A audiência de instrução terá início em 15 abril.

O caso se arrastou porque, em agosto 2023, os agora réus conseguiram a nulidade do processo, por parte da 2ª Vara. O MP recorreu e a 5ª Câmara Criminal do TJRS, por unanimidade, reverteu a decisão. Isso ocorreu em dezembro do mesmo ano. Agora, o mérito será julgado.

Os envolvidos terão de responder ao MP, que apontou pagamentos de propinas pelos empresários envolvidos nas transações do atacante Ariel, do laterais-direitos Cláudio Winck e Paulo Cezar Magalhães e do zagueiro Réver com o então vice de futebol Carlos Pellegrini, em valores que, somados, chegariam a R$ 94 mil.

A reportagem busca contato com os envolvidos.