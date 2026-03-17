Jovem do Inter recusa propostas de clubes brasileiros e prioriza saída para a Europa

Gustavo Prado perdeu espaço com Paulo Pezzolano. Ricardo Duarte / S. C. Internacional/Divulgação

Há quase dois meses sem entrar em campo, Gustavo Prado despertou o interesse de dois clubes brasileiros. As negociações não avançaram. A tendência é de que o meia-atacante seja negociado com algum time do Exterior apenas na metade da temporada.

O atleta, que completará 21 anos em junho, atuou pela última vez em 31 de janeiro, contra o Caxias, quando fez o gol da vitória. Sob o comando de Paulo Pezzolano, ele disputou apenas três partidas.

Desde então, o jovem ficou no banco de reservas e, recentemente, começou a ficar fora da lista de relacionados. Ele perdeu espaço com a chegada de Kayky e a ascensão de Allex.

Nas últimas semanas, o Ceará e o Remo fizeram sondagens pelo atleta. A equipe paraense avançou nas tratativas, mas esbarrou na questão salarial.

Novas chances ou Europa

A opção, neste momento, é aguardar por novas chances no Inter e prospectar uma transferência para o Exterior na metade do ano, na principal janela do mercado europeu. Há a expectativa de que equipes portuguesas tentem um empréstimo com passe fixado em caso de bom rendimento.

Oferta recusada

Em 2025, o Inter recusou uma oferta na casa de 5 milhões de euros, apostando numa valorização do jogador, mas o meia perdeu espaço com Roger Machado e com Ramón Díaz no segundo semestre da última temporada.