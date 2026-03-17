Inter x Neymar tem retrospecto equilibrado e golaço em 2012; relembre confrontos

O Inter reencontrará Neymar novamente. Se o craque do Santos estiver em campo no jogo desta quarta-feira (18), pelo Brasileirão, será o nono confronto entre o Colorado e o jogador.
Neymar entra "chateado" contra o Inter. E precisando dar uma resposta "apenas" ao técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Na última convocação antes da Copa, feita na segunda-feira (16), o treinador deixou o atacante fora da lista.
Na história, há um equilíbrio no confronto entre Inter x Neymar. São oito jogos, com duas vitórias para cada lado, e quatro empates. No último jogo, no Brasileirão do ano passado, melhor para o Inter: 2 a 1 na Vila Belmiro.
Se há um equilíbrio nos números, há também um momento memorável no confronto. No jogo da fase de grupos da Libertadores de 2012, Neymar teve uma das grandes atuações da carreira no futebol brasileiro: hat-trick, show e um gol antológico (veja abaixo):
Nos outros confrontos, atuações discretas. Nos jogos de 2009, por exemplo, Neymar sai do banco de reservas, ainda em começo de carreira. Além do hat-trick, outros dois gols no duelo. Veja abaixo o retrospecto completo.
Inter x Neymar
- 8 jogos
- 2 vitórias do Inter
- 2 vitórias de Neymar (5 gols)
- 4 empates
Os jogos:
- 2009 - Santos 3x3 Inter
- 2009 - Inter 3x1 Santos
- 2010 - Santos 1x0 Inter
- 2010 - Inter 1x1 Santos
- 2011 - Inter 3x3 Santos
- 2012 - Santos 3x1 Inter
- 2012 - Inter 1x1 Santos
- 2025 - Santos 1x2 Inter
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