Inter x Chapecoense ao vivo na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe  

O Inter venceu a Chapecoense pela oitava rodada do Brasileirão. Confira a repercussão na Jornada Digital da Gaúcha.

Nela, além de receber as informações veiculadas no rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Leia Mais Inter vence Chapecoense e sai da zona do rebaixamento do Brasileirão

Como foram os lances de Inter x Chapecoense

Confira a tabela do Brasileirão atualizada