Inter x Chapecoense ao vivo na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe  

O Inter venceu a Chapecoense pela oitava rodada do Brasileirão. Confira a repercussão na Jornada Digital da Gaúcha.
Nela, além de receber as informações veiculadas no rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.
Como foram os lances de Inter x Chapecoense
Confira a tabela do Brasileirão atualizada
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