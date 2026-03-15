Inter x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter e Bahia se enfrentam neste domingo (15), às 16h, pela sexta rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O Colorado vem de derrota para o Atlético-MG, na última rodada. Já o Bahia empatou o clássico com o Vitória em 1 a 1.
Escalações para Inter x Bahia
Inter: Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Ronaldo, Paulinho, Carbonero, Bernabei e Alan Patrick; Borré. Técnico: Esteban Conde (auxiliar)
Bahia: Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Kike Olivera e Erick Pulga; Willian José. Técnico: Rogério Ceni
Arbitragem para Inter x Bahia
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir a Inter x Bahia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play)
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A RBSTV e o Premiere anunciam a transmissão.
Como chegam Inter e Bahia
Inter
Com dois pontos até agora, a equipe precisa vencer o Bahia para tentar deixar o Z-4. O Inter ainda busca a primeira vitória no Brasileirão. Paulo Pezzolano está suspenso e será substituído pelo auxiliar Esteban Conde. Kayky, que pertence ao Bahia, não pode jogar.
Bahia
Eliminado precocemente da Libertadores, o Bahia faz boa campanha no Brasileirão e vem de empate no clássico Ba-Vi, três dias depois de ter sido campeão baiano em cima do rival.
Ingressos para Inter x Bahia
Sócios Campeão do Mundo: de R$ 16 a R$ 100; Nada vai nos separar: de R$ 32 a R$ 200; Não sócios: de R$ 65 a R$ 299; mulheres sócias têm direito a ingresso gratuito, sendo que as associadas da modalidade carteira vermelha podem levar uma acompanhante. Para o setor Coração do Gigante, acesse aqui.
