Inter vê queda de desempenho contra o Bahia e busca respostas para a sequência do ano

Inter, de Mercado, está em último no Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

É recém preparação para a sétima rodada e a situação já inspira cuidados no Beira-Rio. O Inter de dois pontos em 18 disputados busca respostas para um começo de Brasileirão tão ruim, o pior da história nos pontos corridos. O fantasma do ano passado ronda o clube, que tenta se encontrar na temporada. Os erros nas duas pontas do campo cobram preço alto e geram dúvida não só sobre o trabalho da direção, como também de Paulo Pezzolano.

A defesa colorada levou gol em todos os jogos contra times da Série A. Até mesmo no único que ganhou no ano, o 4 a 2 sobre o Grêmio no Gauchão. No Brasileirão, foram oito sofridos nessas seis primeiras rodadas. Pior é o ataque, que marcou apenas três.

As falhas individuais de atacantes e defensores se refletem em oportunidades perdidas e em gols cedidos. E, de certa forma, quando os resultados não vêm acabam tirando inclusive as boas notícias que o time vinha apresentando.

— Contra os adversários anteriores, o Inter tinha um desempenho melhor, o torcedor percebia, mesmo sem o resultado. Contra o Bahia, isso diminuiu, as jogadas não fluíram tanto. O time perdeu volume, intensidade e dinamismo na comparação dos outros jogos — avalia Antero Neto, narrador do SporTV que acompanhou o jogo de domingo passado.

A queda de rendimento foi vista nos números. As 12 conclusões (duas no gol) representam uma queda, já que em quase todos os outros duelos, o time havia finalizado quase 20 vezes.

— A impressão que tenho é que contra o Bahia parece que o Inter se atrasou, desceu algumas casinhas. Claramente as opções, as soluções propostas não funcionaram — finaliza Antero.

A dúvida está em como agir agora. Torcedores de uma organizada foram ao Beira-Rio na tarde de segunda (16) e abriram uma faixa de protesto contra o presidente Alessandro Barcellos. No domingo, após a partida, jogadores foram xingados por colorados no estacionamento. O que fazer em uma situação assim?

Cláudio Duarte, técnico do Inter em sete oportunidades e jogador nos anos 1970, entende que o momento pede alívio. Para ele, a comissão técnica e a direção têm de agir com a razão, sem deixar o vestiário mais tumultuado.

— O futebol tem 17 regras, mas a mais importante é a 18ª. A do bom senso. Se todos percebem que o time não joga mal, mas está faltando precisão nas finalizações, está perdendo nos detalhes, é preciso ter calma. Destruir os jogadores não vai melhorar o time. É hora de mostrar para eles o que estão fazendo certo e depois mostrar as falhas e os caminhos para melhorar. Criar mais pressão vai piorar tudo de vez — opina.

O time treinará nesta terça-feira (17) e depois viajará para São Paulo. Na quarta (18), visita o Santos, em busca da primeira vitória. O que preocupa pode virar desespero até o final da semana.