Inter toma decisão sobre contratações

Direção e comissão técnica avaliam nomes no mercado. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Está decidido: a janela de transferências caseira se encerra nesta sexta-feira (27) sem o Inter concluir negociações para a chegada de reforços. Agora, a direção colorada vai focar contratações apenas para o meio do ano.

A próxima janela de transferências será aberta a partir do dia 20 de julho. Será nesse período que os dirigentes do Inter trabalharão na busca por reforços para o segundo semestre. Essa janela é considerada mais forte, com a possibilidade de investimento em jogadores que atuam fora do Brasil.

A janela que se encerra nesta sexta era voltada apenas para atletas que disputaram os campeonatos estaduais. O Inter tentou a contratação do zagueiro João Marcelo, do Cruzeiro, mas não houve acordo entre as partes.

Com isso, o técnico Paulo Pezzolano sabe que o grupo à disposição até o meio do ano é o que ele vem trabalhando nesses primeiros meses de 2026. Ou seja, os zagueiros Gabriel Mercado, Victor Gabriel, Félix Torres, Juninho e Clayton Sampaio serão as opções para o sistema defensivo.