Inter terá um treino para ensaiar mudanças contra o Santos

Inter treinou na manhã desta segunda-feira. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Em busca de uma remontada no Brasileirão, o Inter terá tempo limitado para ensaiar mudanças na formação da equipe. De forma efetiva, será apenas um treino para definir o time que enfrentará o Santos, na Vila Belmiro.

Depois da derrota para o Bahia, o elenco já se reapresentou na manhã desta segunda-feira (16), no CT Parque Gigante. Os jogadores que começaram a partida no domingo ou que tiveram mais minutos no Beira-Rio realizaram apenas trabalhos regenerativos.

O trabalho no gramado foi dedicado especialmente aos reservas, que realizaram atividades físicas e táticas. Necessariamente, a escalação para enfrentar o Santos terá mudança. Paulinho recebeu o terceiro cartão amarelo e vai precisar cumprir suspensão nesta próxima rodada.

Na derrota para o time baiano, a comissão técnica tentou outras alternativas. A principal foi com Bernabei atuando de forma mais adiantada, como um ponta pelo lado esquerdo. Com isso, Matheus Bahia foi titular na lateral e Carbonero foi descolocado para a ponta direita. Além disso, Aguirre começou no onze inicial e Bruno Gomes ficou no banco no primeiro tempo.

— Nós estamos buscando soluções para não sofrer gols e para fazer gols. O futebol se define nas áreas. Então, nesse pequeno detalhe, estamos falhando para não conseguir os resultados. Nesses detalhes que estamos trabalhando para mudar. E confiamos muito na maneira de jogar. Nós sabemos que falta só isso, porque a maneira de jogar nos leva a ter muitas situações de gol. E acreditamos muito, isso identifica a gente — avaliou o auxiliar Esteban Conde, que esteve no lugar de Paulo Pezzolano, suspenso.

A atividade derradeira será na manhã desta terça-feira (17), antes da viagem para Santos. O Inter vai encarar uma equipe que vem de empate em 1 a 1 no clássico contra o Corinthians. Neste momento, a equipe santista está na 13ª posição, com seis pontos.



