Inter tem quatro jogadores em pré-listas para data Fifa

Carbonero é um dos jogadores que estão nas pré-listas. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

O Inter recebeu, extraoficialmente, notificações que quatro jogadores estão em pré-listas para a última data Fifa antes da Copa do Mundo. A confirmação oficial das convocações deve sair nos próximos dias.

O clube aguarda os documentos e a divulgação da tabela pela CBF para saber se o quarteto poderá desfalcar a equipe. O período de cessão dos jogadores é de 23 até 31 de março.

Estão pré-convocados: Rochet, pelo Uruguai, Félix Torres, pelo Equador, e Borré e Carbonero, pela Colômbia. O fato é celebrado no Beira-Rio, mas gera uma preocupação: a possibilidade de desfalcar a equipe contra o São Paulo.

O confronto, que será no Beira-Rio, será realizado no início de abril. As logísticas serão verificadas para tentar trazer os atletas a tempo do duelo.

Rochet poderá estar na Itália, em Turim, no jogo que ocorre em 31 de março. O amistoso uruguaio é contra a Argélia. Já Torres deverá encarar os Países Baixos em Eindhoven, casa do adversário.

Os colombianos não devem ter dificuldades para atuar pelo Inter, já que o último amistoso será no dia 29, nos Estados Unidos, contra a França. Eles devem estar em Porto Alegre no dia seguinte, podendo aparecer no time de Paulo Pezzolano.