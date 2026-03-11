Inter tem posição diferente do Grêmio e recusa acordo com antiga patrocinadora

Colorado quer receber R$ 42 milhões da Alfa. Inter / Divulgação

O Inter definiu a estratégia para receber os valores da multa rescisória com a Alfa, antiga patrocinadora máster do clube. O Colorado recusa um acordo com a empresa e tem uma posição diferente da do Grêmio em relação aos valores que deverão ser pagos. O tema seguirá na Justiça.

A casa de apostas, que segue em operação, indicou uma proposta de pagar os valores atrasados entre outubro e novembro, totalizando cerca de R$ 12 milhões com ambos os clubes.

O Tricolor sinaliza positivamente, com receio de fechamento da empresa ou de venda para uma outra bet. Porém, a questão não foi homologada.

O Inter entende que os atrasos, mais a multa rescisória (cerca de R$ 30 milhões), serão quitados em algum momento. Assim, a cobrança segue em R$ 42 milhões nos tribunais.

Em paralelo, o clube busca novos patrocinadores. A diminuição na receita de patrocínio máster já é admitida nos bastidores.