Inter tem maior criação e maior desperdício de chances no Brasileirão

Borré é esperança de torcedor para o jogo de domingo contra o Bahia. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O time que tem 91 finalizações e criou o suficiente para marcar nove gols nas primeiras cinco rodadas do Brasileirão está na zona de rebaixamento e só balançou as redes dos adversários três vezes. Ninguém oportuniza, e desperdiça, mais do que o Inter nesse começo de Série A. E o preço está sendo cobrado, com o pior começo de campeonato desde 1990.

Para efeitos de comparação, nas cinco primeiras rodadas do Brasileirão, o Inter teve 91 conclusões no total. O xG, métrica que calcula o número de gols esperados a partir dessa criação, indica que a equipe deveria ter marcado quase nove vezes. No mesmo período do Brasileirão 2025, foram 64 finalizações e seis gols esperados. Só que no ano passado o time já tinha conquistado seis pontos, o triplo da edição atual. O número foi fundamental para escapar do rebaixamento.

No Brasileirão atual, o Inter só não finalizou ao menos uma dezena e meia de vezes contra o Flamengo no Maracanã. E foram ao menos 15 contra todos os adversários da Série A (incluindo o Grêmio pelo Gauchão, à exceção da primeira partida da final, quando ficou com um jogador a menos ainda no primeiro tempo). Aliás, no Gre-Nal da volta, fez o suficiente para marcar os três gols que precisava. Os números são da plataforma Sofascore.

— Gosto do volume, do que estamos fazendo. Mas gostamos mais de ganhar. Prefiro chutar uma vez e ganhar. Temos muitas coisas boas, mas não vem o resultado. Como treinador, prefiro ganhar — disse o técnico Paulo Pezzolano.

Mas por que o time erra tanto gol? Borré passou por má fase no ano passado, mas marcou seis vezes em 2026, sendo duas contra o Grêmio e uma contra o Flamengo. Alerrandro foi goleador do Brasileirão de 2024, fazendo 15 gols pelo Vitória. Ou seja, qualidade ambos já mostraram. Seria ansiedade? Falta de hábito?

Para o narrador Marcelo de Bona, da Rádio Gaúcha, que estava na Arena do Galo, é difícil achar explicação:

— Parece ser um combo de tudo. Acho que o Inter não dispõe de jogadores com capacidade de boa finalização. Sabidamente o Borré não é esse jogador. E nem o Carbonero. Mas também tem um pouco de ansiedade pelos maus resultados. E o Inter ainda é um time que não inspira confiança entre os próprios setores. Embora se conheça, ainda está desajustado.

Goleador do Gauchão de 1987, o ex-centroavante Amarildo entende que é tudo uma questão de fase. E pede atenção total dos atletas:

— Acredito que isso é só de momento. Eles sabem o que fazer, porém tem coisas que não tem explicações. O melhor a ser feito é treinar mais as finalizações principalmente, e se concentrar que a bola vai entrar.

E recordou:

— Passei por isso certa vez. Lembro que o técnico Ênio Andrade chegou em mim e disse: "Fique tranquilo, está indo bem". E também conversou com minha esposa: "Fala para seu marido se concentrar que uma hora vai dar certo". E funcionou mesmo.

A hora parece ser de trabalhar a cabeça e a concentração. As chances estão surgindo. Transformá-las em gol vai aliviar o ambiente.

Finalizações nas cinco primeiras rodadas de 2026

19 contra o Atlético-MG (1,82xG)

18 contra o Remo (1,17xG)

26 contra o Palmeiras (2,15xG)

9 contra o Flamengo (0,76xG)

19 contra o Athletico-PR (2,42xG)

Total

91 finalizações

8,3 xG

Finalizações nas cinco primeiras rodadas de 2025

5 contra o Flamengo (0,24xG)

24 contra o Cruzeiro (2,43xG)

9 contra o Fortaleza (0,35xG)

11 contra o Palmeiras (1,02xG)

14 contra o Grêmio (2,05xG)

Total

64 finalizações

6 xG