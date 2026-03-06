Inter sonda zagueiro revelado pela base do Grêmio

João Marcelo atua no Cruzeiro. Staff Images / Cruzeiro/Divulgação

O Inter procurou o Cruzeiro para sondar a situação do zagueiro João Marcelo, de 25 anos, e a negociação poderá avançar em breve. O jogador já foi monitorado antes da abertura da temporada. O Colorado foca na final do Gauchão para depois avançar na contratação de mais um reforço.

Revelado pela base gremista, o atleta passou por Tombense-MG, Porto e Cruzeiro, onde está desde 2023. Ele não chegou a trabalhar com Paulo Pezzolano, que saiu antes da sua chegada à Toca da Raposa.

Dirigentes colorados procuraram os mineiros para saber as condições de uma investida. Com Tite, o zagueiro tem 10 partidas em 2026, sendo seis como titular. O modelo estudado seria uma liberação em definitivo. O vínculo com o Cruzeiro tem duração até o final de 2028.

O nome de João Marcelo, que atua preferencialmente pelo lado esquerdo, não é novidade no Beira-Rio. Vitão, hoje no Flamengo, esteve próximo de ir ao Cruzeiro, por dinheiro e as cessões de Japa e do defensor. Entretanto, a situação não avançou pelo ingresso dos cariocas.

Na época, duas versões vazaram: que o atleta não quis vir para o Beira-Rio, priorizando uma ida para a Europa, mas que ele desmentiu em entrevista no começo de janeiro:

— A negociação eu vi muita coisa, muitas delas não aconteceram, mas a minha cabeça sempre esteve no Cruzeiro. Não recebi nenhum tipo de oferta, estava treinando nas férias para chegar bem e ajudar o Cruzeiro —

O agente Eduardo Uram, em entrevista à Rádio Itatiaia, alegou que o Inter não avançou nas tratativas.