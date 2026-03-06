Inter sofre transfer ban por dívida em compra de atacante

Wanderson chegou ao Beira-Rio por empréstimo e depois foi contratado em definitivo. Ricardo Duarte/Inter

O Inter foi punido pela Fifa e está impedido de registrar jogadores a partir desta sexta-feira (6). O transfer ban imposto pela entidade diz respeito à falta de pagamento pela contratação de Wanderson, atualmente no Cruzeiro. Em 2023, o jogador foi contratado junto ao Krasnodar, da Rússia.

A dívida original é de 750 mil euros (o equivalente a R$ 4 milhões na cotação atual). Todavia, o valor sobe agora pelas custas do processo e juros.

Wanderson chegou ao Inter em 2022, por empréstimo. No ano seguinte, o clube o contratou em definitivo por R$ 24,7 milhões. Pelo Colorado, o jogador disputou 146 jogos, marcou 21 gols e deu 22 assistências.

Em fevereiro de 2025, o atacante foi negociado com o Cruzeiro. O clube gaúcho recebeu 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões na cotação da época). Da mesma forma, foi abatida uma dívida que o Inter tinha com a equipe mineira de R$ 7 milhões referente a compra de Wesley, em 2024. O Inter se manifestou por meio de uma nota. Confira abaixo:

A política da Fifa ainda permite que o Inter contrate jogadores. Contudo, impede que eles sejam registrados na CBF até o pagamento da dívida ser feito. Neste caso, nos atletas poderiam ser apresentados, treinar com os companheiros, mas não estariam aptos a disputar jogos.

Em dezembro de 2025, o clube já havia sofrido um transfer ban por conta de atrasos no pagamento da contratação de um atleta não divulgado na época. No dia seguinte da punição, o Inter pagou o valor e voltou a estar livre para registrar jogadores.

Posicionamento do Inter

Em relação ao transfer ban recentemente noticiado, o Sport Club Internacional informa que efetuou, em 09 de dezembro de 2025, o pagamento da parcela referente à transferência do atleta Wanderson junto ao Krasnodar, utilizando os dados bancários constantes no contrato firmado entre as partes.

Em razão das restrições bancárias internacionais decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia, a remessa acabou sendo devolvida à conta do Clube. Desde então, o Internacional mantém contato com o Krasnodar para encontrar uma solução que permita a conclusão do pagamento, respeitando as condições regulatórias e as sanções atualmente vigentes.