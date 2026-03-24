Inter renova com auxiliar técnico e define novas funções no clube

Pablo Fernández faz parte da comissão permanente do Inter. Eduardo Gabardo / Agência RBS

O Inter renovou o contrato com Pablo Fernández, auxiliar técnico permanente do clube. O profissional já está há dois anos no Colorado. Com Paulo Pezzolano, ele ganhou novas atribuições: ênfase na bola parada.

O novo vínculo foi homologado no sistema da CBF no dia 5 de março. Antes, a relação de trabalho era por tempo determinado. Agora, com a atualização, não há prazo para o encerramento.

Especializado em base, com passagens por equipes como Bahia, Santos, Athletico-PR e Ferroviária-SP. Ele domina os idiomas espanhol e inglês, fato que colabora no entrosamento com atletas estrangeiros, como os castelhanos e africanos, que falam preferencialmente o inglês.

No Bahia, por exemplo, Pablo chegou a ser auxiliar do time principal. Ele conheceu Roger Machado, ex-treinador colorado, quem recomendou a ascensão aos profissionais em setembro de 2024 para o cargo. Ele foi interino pontualmente em partidas e treinos em mudanças de comissões técnicas.

Novas funções

Em 2026, com Pezzolano, comandou o time na abertura do Gauchão repleto de jovens, na vitória, de virada, por 2 a 1, contra o Novo Hamburgo. Posteriormente, ele ganhou uma nova responsabilidade: colaborar nos treinos, com trabalho integrado com o uruguaio e seus auxiliares, na bola parada: ofensiva e defensiva.

Há bom entrosamento entre os funcionários fixos do clube, Pezzolano e seus assessores diretos com convergência de ideias e relacionamento diário.