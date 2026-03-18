Inter reencontra Vila Belmiro após partidas marcantes em 2025

Alan Patrick durante São Paulo 3x0 Inter em 2025 na Vila. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Longe do Rio Grande do Sul, o Inter tentará uma recuperação para deixar a lanterna do Brasileirão. O palco desta rodada, diante do Santos, será a Vila Belmiro. Em 2025, o Colorado teve bons e maus momentos na casa do adversário desta noite.

A lembrança mais recente é de dezembro do ano passado. Recordações que os torcedores não gostariam de relembrar. Naquela oportunidade, o time foi derrotado por 3 a 0 para o São Paulo, em Santos.

À época, com Abel Braga estreando na casamata, o resultado colocou o clube na 18ª posição, quando passou a depender de resultados paralelos para permanecer na Série A.

Muitos jogadores que começaram entre os titulares ainda seguem na equipe neste ano. A formação inicial teve: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alán Rodriguez, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.

Vitória que dá esperança

Mas o passado não traz apenas lembranças ruins. No mesmo Brasileirão do ano passado, o Inter venceu o próprio Santos no seu alçapão.

A partida em questão foi válida pela 16 rodada do Brasileiro, disputada em julho. Borré e Carbonero foram os responsáveis pelos gols do Inter. Barreal descontou. O goleiro Rochet foi um dos protagonistas. O 2 a 1 garantia, naquele momento, uma sequência de três vitórias seguidas do Colorado na competição. A equipe era comandada por Roger Machado.

Restropecto

As estatísticas envolvendo embates entre Inter e Santos apontam para 83 jogos realizados, com 26 empates, 30 vitórias coloradas e 27 santistas.

Jogando na condição de mandante, o elenco treinado hoje por Vojvoda tem a vantagem sobre os comandados de Pezzolano: são 20 vitórias em 38 partidas, com ainda 10 empates e oito vitórias do Inter.