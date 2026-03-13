Inter recusa saída de titular para clube do Exterior

Aguirre (E) permancerá no Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter vetou a saída de Aguirre para o Rosario Central, clube que disputará a Libertadores de 2026.

O Rosario Central propôs um empréstimo com valores e salários pagos para levar Braian Aguirre. O lateral foi pedido por Jorge Almirón, que comandou o jogador no Lanús há alguns anos. Os argentinos disputarão a Libertadores já na fase de grupos em 2026.

Almirón já colocou Aguirre, além de lateral-direito, pelo lado esquerdo e também como meia direita, função que Pezzolano improvisou o ala mais adiantado contra o Atlético-MG, na última quarta-feira (11), na derrota pela quinta rodada do Brasileirão. O treinador colorado o considera titular mesmo que não atue em todos os confrontos pela versatilidade e qualidade.

Para o Central, o Inter alegou a importância de Aguirre para o grupo, a renovação, anunciada na virada do ano e também os valores baixos. Com isso, as conversas não avançaram. Na época, a decisão foi pela liberação de Alan Benítez, hoje no Libertad, do Paraguai.