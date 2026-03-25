Inter quita dívida com o Krasnodar e derruba transfer ban

Inter ainda devia pela compra de Wanderson. Jeff Botega / Agencia RBS

Às vésperas do fechamento da janela de transferências caseira, os dirigentes do Inter conseguiram quitar a dívida com o Krasnodar, da Rússia, referente à transferência do atacante Wanderson.

O valor era referente à última parcela estabelecida em contrato no momento da contratação do jogador, em março de 2022. A quantia superava os 750 mil euros (cerca de R$ 4,5 milhões) e foi paga pelo clube nesta quarta-feira (25).

Com isso, nas próximas horas o Inter terá seu nome retirado da lista do transfer ban da Fifa e, como consequência, ficará livre para registrar novos jogadores.

O nome mais próximo é o do zagueiro João Marcelo. O Inter ainda discute com o Cruzeiro os valores envolvidos na negociação. Caso haja acordo, o atleta deverá assinar contrato em definitivo com o clube gaúcho.