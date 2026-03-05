Inter quer usar “janela caseira” na busca por reforços

Objetivo é contratar ainda no mês de março. Jeff Botega / Agencia RBS

Sabendo das necessidades que envolvem o elenco colorado para a sequência da temporada, os dirigentes do Inter ainda trabalham na contratação de reforços, principalmente para o sistema defensivo.

A ideia da direção é que, até o próximo dia 27 de março, quando se encerra a chamada “janela caseira”, novos reforços ainda desembarquem no Estádio Beira-Rio. Os principais alvos do diretor-executivo Fabinho Soldado estão no setor defensivo.

— Não vou falar em posição. Mas temos nossos diagnósticos. Algumas situações foram tentadas, mas não tivemos êxito por diversas razões. Ainda assim, temos a expectativa de que cheguem jogadores nesta janela — disse o vice-presidente do Inter, Victor Grunberg, em entrevista ao programa AM Colorado.

Ao menos um zagueiro ainda deverá ser buscado no mercado interno após a disputa dos campeonatos estaduais. Essa é considerada a principal carência do elenco à disposição de Paulo Pezzolano.