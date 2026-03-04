Inter espera 40 mil torcedores no Beira-Rio neste domingo (8). Camila Hermes / Agencia RBS

O Inter contará com o apoio do torcedor no Gre-Nal 451, neste domingo (8), para tentar superar a desvantagem na final do Gauchão. A direção colorada espera que mais de 40 mil torcedores estejam no Beira-Rio para alentar a equipe na busca do bicampeonato gaúcho.

Depois da derrota no jogo de ida, por 3 a 0, o Colorado agora precisa bater o Grêmio por três gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis. Somente vitória com mais de quatro gols de diferença dá o título ao Inter.

Ingressos para o Gre-Nal 451

O check-in para sócios já está liberado desde segunda-feira (2), enquanto a venda para o público em geral começa na quinta-feira (5). Os preços seguem os valores divulgados anteriormente para o Gauchão e variam entre R$ 6 e R$ 199.

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado justamente no domingo, o clube anunciou uma promoção exclusiva para as sócias. Aquelas que fizerem o check-in ganham ingresso gratuitamente para levar outra mulher. Torcedoras vinculadas às modalidades Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo têm direito à isenção.

Para a área Coração do Gigante, as vendas também já estão abertas. Os ingressos variam entre R$ 192 e R$ 612. O reconhecimento facial é obrigatório para maiores de 16 anos. O processo será solicitado após a compra. O ingresso só estará válido com o reconhecimento facial aprovado.

Valor dos ingressos

Inter / Divulgação