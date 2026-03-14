Inter projeta 20 mil torcedores contra o Bahia neste domingo

O jogo ocorre no Beira-Rio. Marco Favero / Agencia RBS

Neste domingo (15), no Beira-Rio, o Inter tenta a primeira vitória no Brasileirão em plena sexta rodada contra o Bahia. O público projetado é de 20 mil pessoas para o confronto. O clube faz promoções para aumentar a presença de torcedores.

Desde a terça-feira (10), o Colorado anunciou a promoção para sócias com direito a um ingresso gratuito para partida, mediante realização de check-in. A campanha é alusiva ao Dia da Mulher, celebrado em 8 de março.

Além disso, o clube adotou a manutenção de preços baixos dos ingressos para toda a temporada. Para o Brasileirão e Copa do Brasil, a tabela única prevê a entrada mais barata, conforme modelo associativo, a R$ 16. O mais caro, para torcedor em geral, sai por R$ 299.